Mina et Ryu Philip tiendront leur cérémonie de mariage en juillet

Mina, une chanteuse, et Ryu Philip, un membre du trio masculin SoReal, ont récemment annoncé une bonne nouvelle. Ils organiseront leur cérémonie de mariage le 7 juillet à Séoul en présence de leurs familles et amis, alors qu’ils ont déjà fait leur déclaration de mariage.



C’est en 2015 qu’ils ont révélé leur relation amoureuse au grand public. De fait, cette annonce a surpris beaucoup de gens, car ils ont 17 ans de différence d’âge. Mina a 46 ans alors que Ryu Philip va fêter ses 29 ans. En tout cas, on voit enfin leur amour porter ses fruits. Leurs fans sont nombreux à les avoir félicités et à leur avoir déjà souhaité beaucoup de bonheur dans leur vie conjugale.