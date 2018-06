Passez vos vacances d’été avec Red Cheek Puberty !

Les Red Cheek Puberty ont récemment proposé à leurs fans de « passer leurs vacances d’été avec elles ». En réalité, elles ne vont pas partir en voyage avec eux. C’est une façon de les inviter à leurs prochains concerts intitulés « Voyage ». En y assistant, ils auront l’impression de voyager avec ce charmant duo féminin.



Ces concerts se tiendront les 14 et 15 juillet à l’Olympic hall, situé au sein du parc olympique de Séoul. Etant donné que l’effectif de la salle de spectacle s’élève à 3 000 places, le duo féminin attirera 6 000 spectateurs au total.



Cela fait six mois environ que la deuxième série de concerts du groupe a eu lieu sous le titre « Imagination ». Par ailleurs, c’est la première fois qu’elles donnent des spectacles d’envergure dans une grande salle. D’après Shofar Music, leur label musical, elles collaborent cette fois avec des figures de renom pour une mise en scène excellente et très variée.



Après ses débuts en 2016 sur la scène indépendante, le duo a aussitôt connu une grand popularité et compte déjà pas mal de hits. Et tout récemment, le 24 mai, il a fait paraître son nouveau disque intitulé « Red Diary Page 2 ».