Monta X est en tournée mondiale

Le boys band Monsta X a récemment entamé à Séoul sa tournée mondiale intitulée « 2018 Monta X World Tour – The Connect ». Dans ce cadre, il donnera une série de concerts dans 18 grandes villes. En particulier, en Europe, le groupe se produira les 17, 20 et 23 juin, respectivement à Londres, Amsterdam et Madrid.



Ensuite, il poursuivra sa tournée en Asie de fin juin jusqu’à la mi-juillet, et puis aux Etats-Unis du 20 juillet au 3 août. Enfin, du 5 au 12 août, il va la clore avec ses concerts en Amérique centrale et latine. Cela fait d’ailleurs huit mois que le groupe a mené sa première tournée mondiale intitulée « Beautiful ».



Ayant débuté en 2015, il a sorti le 26 mars son nouveau mini-album « THE CONNECT : DEJA VU ». Ce disque a occupé le somment des classements « Worldwide iTunes Album Chart » et « iTunes K-pop Album Chart » de 25 pays différents, ainsi que le « Tower Record Daily Chart ». Ce n’est pas tout. Dès son come-back, le boys band est arrivé en tête du « World Trend Chart » du réseau social Twitter et a été présenté, entre autres, dans le « Billboard » et « The Guardian ».