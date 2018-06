Le rock est de moins en moins populaire en Corée du Sud

Chaque fois que des rock stars étrangères donnent des concerts en Corée du Sud, les billets s’arrachent en un clin d’œil. Notamment pour le récent concert de Coldplay et celui de Sting, on a vu les sites de vente de tickets pris d’assaut par d’innombrables internautes.



A la différence de cette grande popularité des groupes de rock étrangers, les artistes et groupes sud-coréens voient l’attention que leur porte le grand public diminuer et perdent ainsi leur position sur le marché musical.



Des années 90 aux années 2000, ce genre musical a fait fureur dans le pays du Matin clair. Et après la création de quelques festivals de rock à la fin des années 2000, ils ont fait tabac pendant un moment. Rien que l’été 2013, on comptait cinq festivals d’envergure. Mais depuis quelques années, ce n’est plus le cas. Par exemple, le Jisan Valley Rock Festival, l’un des plus grands événements musicaux, ne va pas être organisé cette année.



Et dans les émissions musicales comme « Music Bank », « Show ! Music Center », « Musique populaire » et « M Count Down », on ne voit quasiment pas de musiciens rock, mais beaucoup de groupes d’idoles. Il en va de même pour la presse. Elle parle très rarement de ce genre musical.



Beaucoup d’amateurs de rock espèrent qu’il regagnera sa position et qu’il y aura plus de diversité sur le marché musical.