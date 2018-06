YouTube et Genie pourraient s’imposer comme de puissants acteurs sur le marché musical

Depuis de nombreuses années, MelOn, un site musical géré par Kakao, reste en position de force dans le marché des fichiers musicaux et de services de streaming.



Cependant, il pourrait y avoir de grands changements dans un proche avenir avec la croissance des investissements de ses concurrents locaux et étrangers. YouTube, le site de services vidéo du groupe Google, a lancé le 22 mai un nouveau service payant baptisé « YouTube Music Premium ». Il permet aux abonnés d’écouter les contenus musicaux sans visionner aucun clip publicitaire. S’il n’est pas encore commercialisé en Corée du Sud, il est fort probable qu’il arrive d’ici la fin de cette année.



Les opérateurs télécoms sud-coréens dont KT et LG U-plus comptent, eux aussi, élargir leur influence sur ce marché. Etant les deux plus gros actionnaires du site musical Genie Music, ces deux sociétés comptent racheter Mnet.com, une société spécialisée en fichiers musicaux et en streaming. De plus, LG U-plus a noué un partenariat avec Apple Music.



Reste donc à savoir si toutes leurs démarches vont changer la donne sur le marché et qui en sortira vainqueur.