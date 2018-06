Quelles chansons séduisent les fans de football à l’occasion du Mondial 2018 ?

La Coupe du monde de football 2018 vient de débuter en Russie pour un mois. Et à l’occasion de la plus prestigieuse des compétitions, les artistes et groupes sont nombreux à sortir de nouveaux morceaux pour supporter les joueurs de leur équipe nationale.



Alors, cette fois-ci, quelles chansons vont séduire les amateurs de football du monde entier ? Tout d’abord, on ne peut pas s’empêcher de parler de l’hymne officiel du Mondial 2018, un partenariat entre la FIFA et Sony Music. Il s’agit de « Live It Up ». Elle a été interprétée par trois artistes très célèbres : Nicky Jam avec Will Smith et Era Istrefi en featuring.



Et il y a des chansons pour l’équipe nationale sud-coréenne. Ses supporters officiels surnommés les « diables rouges » ont récemment sorti « We, the Reds », l’album qu’ils ont concocté pour la Coupe du monde 2018. Etant d’ailleurs le slogan officiel des « diables rouges », son titre-phare s’intitule également « We, the Reds ». Il a été chanté par Kim Se-jeong, une membre du girls band Gugudan et Leo, qui fait partie du boys band VIXX. A part cette chanson, « The Moment of Victory » du groupe Marmello, « We are Korea » du groupe Rock It Girl et « Tikitaka – 2018 World Cup Version » des rappeurs Nucksal, Deepflow, Wutan et Odee font partie de l’album.



Parmi elles, laquelle sera autant aimée du public que « The Shouts of Reds » de Transfixion en 2010, « Reds Go Together » de Buzz et « We are the one » de Psy en 2006 ainsi que « Oh Victoire à la Corée » de YB en 2002 ?