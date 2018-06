Les girls bands sont nombreux à retourner sur scène cet été

Avec l’arrivée de l’été, les girls bands sont nombreux à annoncer leur come-back. Parmi eux, AOA est le premier à retourner sur scène. Le groupe a mis au monde le 28 mai son cinquième minidisque, « Bingle Bangle », après 17 mois d’absence.



Les AOA ne sont plus sept mais six avec le départ de Choa. Mais malgré tout, leur nouvel album semble avoir atterri en douleur sur la plupart des classements musicaux. En particulier, son titre-phare « Bingle Bangle » est arrivé dans le peloton de tête juste après sa sortie, grâce à ses mélodies et paroles très accrocheuses.



Le même jour, Pristin V, une sous-unité du girls band Pristin, a rejoint AOA sur le marché musical. Composé de cinq membres, Pristin V a sorti « Get It », un single du genre R&B pop qui séduit nos oreilles avec ses mélodies puissantes. Si la plupart des membres de Pritin V sont issues de « Produce 101 », un télé-crochet de Mnet, Promise Nine est également composé de quelques jeunes talents repérés via « Idol School », un autre tremplin de la même chaîne musicale. Les Promise Nine ont, quant à elles, fait leur come-back le 5 juin avec leur deuxième mini-album intitulé « To. Day ». Cette fois, elles montrent l’ambition de consolider leur identité et leur position sur le marché musical.



Et on ne peut pas oublier Girlkind, un nouveau quintet féminin qui vient de se lancer dans cette féroce concurrence estivale entre girls bands en sortant le 11 juin son nouveau single « SORRY ». Ayant débuté en janvier, il essaie de se différencier des autres en mettant en avant son genre dit « stylish hip hop ».