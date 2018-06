Twice mènera ses activités au Japon

Twice, dont la popularité atteint son apogée, a fait paraître le 15 mai « Wake Me Up », son troisième single au Japon. Ce disque a occupé le premier rang dans l’« Oricon Weekly Single Chart » et dans le « Billboard Japan Weekly Single Chart ». Et il a été vendu à plus de 500 000 exemplaires ! Ainsi, ce girls band a triomphé pour la quatrième fois consécutive, depuis son premier single sorti en juin 2017 jusqu’au plus récent.



Encouragé par la réaction explosive du public japonais, ce girls band a récemment annoncé son projet d’« Arena Tour » dans l’archipel. Sa tournée se déroulera en neuf dates dans quatre villes japonaises. Plus précisément, il se produira les 29 et 30 septembre à Chiba, les 2 et 3 octobre à Aichi, du 12 au 14 à Kobe, et les 16 et 17 à Tokyo.



Twice tentera d’ailleurs de conquérir le marché musical de ce pays voisin, en y sortant son premier opus officiel cet automne.