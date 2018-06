Kang In-won dirigera la mise en scène du Daegu Folk Music Festival

Kang In-won a été sélectionné pour la deuxième année consécutive comme producteur général du Daegu Folk Music Festival. Célébrant cette année sa quatrième édition, l’événement se déroulera du 27 au 29 juillet à la scène musicale Kolon en plein air, au sein du parc Duryu à Daegu, une grande ville située dans le sud-est du pays du Matin clair.



Cet auteur-compositeur-interprète âgé de 62 ans a débuté en 1979 au sein du groupe « Séparément et ensemble ». Il compte d’innombrables morceaux à succès. Depuis 2011, il mène ses activités musicales en formant le groupe de folk avec les chanteurs Lee Chi-hyun, Kwon In-ha et la chanteuse Min Hae-kyung.



Kang In-won est d’ailleurs déjà monté en 2015 sur la scène du Daegu Folk Music Festival. Avec ses propres expériences là-bas et son savoir-faire obtenu dans l’édition précédente, il s’occupera de la mise en scène de l’ensemble de l’événement. D’après lui, le folk est un genre musical que toutes les générations peuvent apprécier et il souhaite donc mettre l’accent sur les valeurs comme le respect et la paix à travers ce festival du folk.