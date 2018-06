Seong Yu-ri a narré un clip vidéo pour l’exhumation des corps de soldats morts

En Corée du Sud, le mois de juin est appelé « mois en l’honneur des morts pour la patrie ». En effet, le 6 juin est la Journée commémorative des morts au champ d’honneur.



A l’occasion de ce mois commémoratif, le ministère de la Défense a produit un clip vidéo qui promeut la recherche des dépouilles de soldats tués durant la guerre de Corée entre 1950 et 1953. Intitulé « 10 ans, le temps de la promesse », ce clip de cinq minutes montre dix ans d’efforts et d’accomplissements de l’équipe d’exhumation et d’identification des corps, sous l’égide du ministère. Il souligne qu’elle s’efforce depuis une décennie à tenir la promesse de l’Etat de prendre en charge jusqu’à la fin ceux qui se sont sacrifiés pour la nation. De plus, il dévoile son projet à venir.



Par ailleurs, Seong Yu-ri, une actrice qui a fait partie du girls band Fin’K.L ., s’est occupée de la narration du clip. De fait, elle a fait don de son talent pour contribuer à cette belle initiative prise par le professeur Seo Kyung-deok, désigné « ambassadeur de l’équipe d’exhumation et d’identification des corps de soldats morts à la guerre ». D’après lui, le clip sera réalisé en anglais aussi, afin de le distribuer dans une cinquantaine de pays, y compris 21 pays alliés comme les Etats-Unis et l’Australie, et de solliciter la participation à cette campagne des familles de soldats sud-coréens et étrangers morts durant la guerre de Corée. Seong avoue avoir eu l’honneur de participer à cet important projet national et souhaite que les dépouilles soient bientôt retournées à leurs familles.