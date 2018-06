Le compte à rebours a commencé pour le retour d’Apink

En juillet, Apink fera son come-back à corps parfait, après un an d’absence. Cela fait déjà un an qu’il a mis au monde son minidisque intitulé « Pink Up », alors qu’il a sorti en avril son single spécial « Miracle » à l’occasion du 7e anniversaire de ses débuts. Excepté lors de son fan meeting organisé pour le célébrer, le groupe n’est pas apparu entretemps devant le grand public.



Durant cette année de pause sur la scène musicale, ses six membres ont mené leurs activités individuelles dans divers domaines, dont les web-drama, le théâtre, les séries télévisées et les émissions de variétés, ainsi que la publicité. Qualifiées de « pures » et de « mignonnes » depuis leurs débuts, elles comptent un bon nombre de hits dont « LUV », « Mr. Chu », « No No No », « Remember » et « Five ». Alors, cette fois, avec quelle chanson vont-elles séduire le public ?