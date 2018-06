Lim Chang-jung fera son retour en tant que chanteur

L’acteur-chanteur Lim Chang-jung qui retournera sur scène en septembre avec son 14e opus officiel.



Cet artiste multifacettes a fait ses débuts d’abord comme acteur, en tournant dans le film « Nambugun » en 1990. Le succès n’a pas été immédiat pour lui. C’est en 1995 qu’il a débuté en tant que chanteur et a réussi à se faire remarquer par le grand public grâce au succès de « Déjà vers moi », un morceau inclus dans son premier disque. Depuis 1997, où il a triomphé en menant deux carrières de front, il accumule des succès comme acteur ainsi que comme chanteur, alors qu’il a interrompu ses activités musicales entre 2003 et 2009 pour mieux se concentrer sur son métier de comédien. C’est en octobre dernier qu’il a fait paraître « Do You Know Her ? », son deuxième mini-album, donc le plus récent.



Cette fois, à l’occasion de la sortie de son 14e album, Lim Chang-jung partira en tournée nationale afin de répondre à l’attente et à l’amour de ses fans. De plus, il donnera une série de concerts à l’étranger, aussi.