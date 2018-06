Les fans français d’Infinite ont fait un don à l’occasion du 8e anniversaire de ses débuts

Depuis pas mal d’années, on voit certains fans de vedettes de k-pop faire divers dons en faveur de personnes dans le besoin. Par exemple, au lieu d’offrir des fleurs et des guirlandes à leur star préférée à l’occasion de son concert ou de son anniversaire, elles lui envoient une couronne faite de plusieurs tonnes de riz. Bien sûr, c’est pour qu’il en fasse don aux personnes les moins favorisées. On peut donc dire que c’est une nouvelle façon d’honorer le nom de leur artiste ou groupe favori.



Le 9 juin, « French Invasion », le club de fans français d’Infinite, a fait don de 1 800 euros à Korea Food for the Hungry, une association caritative internationale. C’était à l’occasion du 8e anniversaire des débuts du boys band. La somme sera utilisée pour la préparation de cadeaux et l’achat de livres pour les enfants sud-coréens les plus défavorisés. D’après les fans d’Infinite ayant participé au don, ils voulaient faire plaisir aux enfants qui n’ont personne pour leur souhaiter bon anniversaire.