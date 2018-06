Plusieurs stars effectuant leur service militaire ont des problèmes de santé

Parmi les vedettes de k-pop parties pour leur service militaire, nombreuses sont celles qui ont des problèmes de santé. Elles ont toutes aux alentours de 30 ans. G-Dragon, le leader de Big Bang entré dans l’armée fin février, s’est fait opérer la cheville droite le mois dernier. Et Daesung, un autre membre du groupe qui remplit son devoir national depuis mars, est entré à l’hôpital de l’Armée de Terre à Chuncheon, une ville située dans le nord-est de la Corée du Sud.



Jun. K, un membre du boys band 2PM, a récemment consulté un médecin pour soigner une douleur aux épaules. Cela ne fait d’ailleurs qu’un mois et demi qu’il est parti pour son obligation de défense nationale.



Il y a même quelques stars qui se sont vus exemptées du service militaire pour des raisons de santé. D’abord, le chanteur-acteur Seo In-guk a été renvoyé chez lui à cause d’un problème à la cheville. Ainsi, il a désormais l’obligation de servir seulement en temps de guerre. Il en va de même pour Lee Joon de MBLAQ et Lim Seul-ong de 2AM, qui ont chacun vu leur statut changer de soldat de l’Armée de Terre à agent social.