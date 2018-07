Passez une belle soirée intime avec Seung-ri de Big Bang !

Imaginez un dîner avec votre star préférée ! Ce rêve pourrait bien se réaliser si vous êtes fan de Seung-ri, le cadet de Big Bang. Ce chanteur va organiser une soirée spéciale intitulée « Secret Party » via Tinder, une application sociale. Classée dans la catégorie « global social app », elle permet aux usagers à travers le monde de faire des rencontres. Seung-ri en est le nouveau représentant.



Alors, que doit-on faire pour dîner avec Seung-ri ? Il suffit de télécharger l’application Tinder sur son mobile et de rechercher le profil de la vedette en recourant à sa fonction appelée « swipe ».



Parmi les participants, seules 10 personnes auront la chance d’être invitées à cette fête. Elles dîneront avec la grande star dans un restaurant recommandé par le guide Michelin. Ce sera donc une soirée très intime. Il offrira un souvenir inoubliable à ses fans chanceux ou chanceuses.



Seung-ri a débuté au sein de Big Bang en 2006. Il a présenté son premier single en solo en 2009, puis son premier minidisque en 2011. En particulier, depuis ses débuts au Japon en 2013, il est beaucoup aimé dans les deux pays. Ce mois-ci, il sortira son nouvel album et donnera une série de concerts en solo en août.