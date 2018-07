Quatre rockeurs se produiront à Séoul sous le titre « Rock Forever »

Quatre rockeurs de renom se réuniront pour donner conjointement un concert le 15 août au Bluesquare i-market hall à Séoul. Voici les artistes participants : Kim Tae-won de Buhwal, Kim Jong-seo, Kim Kyung-ho et Park Wan-gyu.



Ils ont d’ailleurs sorti en mars un single-projet intitulé « Promise » et sont récemment passés ensemble dans « Je vois ta voix », une émission musicale où l’on repère des gens doués pour le chant sans les écouter réellement.



Surnommés « Rock-vengers », ces quatre musiciens légendaires ont beaucoup contribué à la généralisation du rock dans le pays du Matin clair. Et cette fois, ils donneront aux spectateurs l’impression d’assister à un vrai festival de rock. Par ailleurs, les groupes Romantic Punch, Monni et South Club monteront tour à tour sur la scène pour les féliciter.