Super Junior D&E sortira son troisième opus au Japon

Super Junior D&E a récemment annoncé son projet de sortir un nouvel album le 8 août au Japon. Il s’agit de son troisième opus officiel dans l’archipel. L’attente de ses fans japonais fut longue, car cela fait déjà trois ans qu’il a fait paraître le précédent.



Super Junior D&E est une sous-unité de Super Junior, un célèbre boys band qui a débuté en 2005. Composé d’Eunhyuk et de Donghae, ce duo a fait ses débuts en 2011 et fait paraître en avril 2012 son premier single au Japon, qui s’est hissé d’emblée au 2e rang dans l’« Oricon Weekly Chart » dès sa sortie. Sorti en février 2014, son premier opus « Ride Me » a occupé le sommet dans l’« Oricon Daily Chart ». Ainsi, il s’impose comme l’un des groupes les plus demandés dans le pays voisin.



Par ailleurs, après avoir mis au monde son nouvel album en août, le duo fera sa tournée japonaise entre septembre et novembre, sous le titre « Super Junior D&E – Japan Tour 2018 : Style ». Plus précisément, il se produira 17 fois au total dans sept villes différentes dont Tokyo, Nagoya, Hiroshima, Fukuoka et Sapporo.