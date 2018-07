Kim Hyung-seok lancera un nouveau girls band baptisé GWJN

Kim Hyung-seok, un célèbre compositeur-producteur sud-coréen, est digne d’être qualifié de véritable faiseur de succès. Il est d’ailleurs le PDG de Kiwi Media Group, un label musical.



Né en 1966, Kim a débuté en 1988 en tant que compositeur en créant « Répétition pour la séparation » pour la chanteuse Insooni. Jusqu’à présent, il a donné naissance à environ 1 300 morceaux, y compris beaucoup de mégahits qui ont permis à plusieurs chanteurs de devenir des superstars, dont Kim Gun-mo, Shin Seung-hoon et Sung Si-kyung.



Tout récemment, Kiwi Media Group a annoncé son ambitieux nouveau projet qui consiste à lancer en septembre son premier girls band, GWSN. Les mots coréens Gongwon et Sonyeo signifient respectivement « parc » et « filles ». Alors, pourquoi ce nom ? D’après le label musical, il a baptisé ce girls band ainsi en souhaitant qu’il plaise à tout le monde comme les parcs qui rendent les gens toujours à l’aise.



Le groupe sera d’ailleurs multinational. Il sera composé de sept membres de trois nationalités différentes : sud-coréenne, chinoise et japonaise. Kiwi Media a dévoilé, tour à tour entre le 18 et le 22 juin, des images et un clip vidéo teaser de chaque membre. Voici leurs noms : Lena, Min-joo, Ann, Soso, Seo-ryeong, Miya et Seo-kyung. En particulier, cette dernière a occupé le 22e rang dans « Produce 101 », un télé-crochet de la chaîne musicale Mnet.