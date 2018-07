Le marché des contenus audiovisuels sur mobile ne cesse de grandir

Les clips vidéo sont devenus les contenus les plus consommés sur les smartphones. Ainsi, les grandes entreprises et agences de promotion se penchent davantage sur le développement de leurs propres contenus audiovisuels.



Il y en a plusieurs sortes. Par exemple, Jam Live est une application spécialisée dans le quiz en live. Chaque jour durant 15 minutes, on peut participer à un jeu interactif via cette application sur son mobile. Parmi plus de 200 000 joueurs connectés en même temps, ceux qui ont donné une bonne réponse à toutes les questions peuvent partager un prix.



Les grandes agences de promotion SM et YG collaborent souvent avec des sociétés de « mobile broadcasting » ou encore créent leurs propres émissions. SM Entertainment a collaboré avec Oksusu, une application de radiodiffusion sur mobile pour créer une émission de variétés où passe EXO, l’un de ses boys bands. Du lundi au vendredi, on peut voir les membres du groupe voyager à l’étranger dans un court clip vidéo d’une dizaine de minutes. Et chaque dimanche soir, on peut voir le tout qui dure 60 minutes. Pour créer ce programme, le producteur a choisi les vedettes les plus plébiscitées par les téléspectateurs de 10 à 29 ans et leurs destinations de voyage préférées.



Et YG et SM ont lancé quelques émissions créées par leurs propres soins qui mettent chacune en avant un de leurs groupes d’idoles : « iKON TV » de YG et « 72 heures de TVXQ » de SM, par exemple. Elles ont une grande liberté d’expression, car il n’y pas de censure sur les émissions sur le web et sur le mobile.



On constate un nouveau type de modèle économique : Le V-Live, un portail de clips vidéo et de Webcasting, compte un grand nombre d’abonnés à son service payant « Channel Plus ». Il leur permet d’accéder aux chaînes gérées par une quarantaine de groupes de k-pop dont BTS, Twice, Big Bang et EXO. Tout récemment, avec l’arrivée de BTS en tête du classement Billboard, le nombre d’abonnés a dépassé la barre du million. Voilà un nouveau support de propagation de la hallyu, la vague culturelle sud-coréenne.