Depuis pas mal de temps, de nombreux internautes et fans de k-pop se montrent curieux du lieu de tournage d’un clip de BTS. Il s’agit de l’aérodrome de Mo-san qui se trouve à Jecheon, une ville située dans le centre de la Corée du Sud.



Afin de répondre à la curiosité croissante du public, la ville de Jecheon a affiché sur son site officiel un lien qui donne accès au clip musical de BTS en question. Si l’on clique sur le lien, on peut voir le clip intitulé « Epilogue Young Forever » paru en 2016. Là, on voit les BTS marcher sur une vaste route bitumée. C’est la piste de l’aérodrome de Mo-san.



La ville profite d’ailleurs de l’attention de ses fans du monde entier pour promouvoir ses charmes touristiques, en mettant récemment en ligne une banderole qui dit « Venez à Jecheon, là où se trouve le lieu de tournage d’un clip de BTS ! »



Bâti en 1950, cet aérodrome appartient au ministère de la Défense. Mais ses fonctions militaires sont restreintes, aujourd’hui. En effet, l’Armée s’est mise d’accord avec la municipalité pour rendre aux citoyens une bonne partie de cet espace, soit environ 41 000 m². La ville l’a bien aménagé en plantant plusieurs sortes de fleurs et en créant des allées pour les promeneurs. Et près de la piste vide, il y a même des cafés et des bistrots. Il est ainsi devenu un parc pour les habitants.



Par ailleurs, à Jecheon, il y a beaucoup d’autres sites touristiques qui méritent le détour : le lac Cheong-pung, la forêt Jerim autour d’Uirimji, un réservoir d’eau et bien d’autres.