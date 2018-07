Ryeo-wook donne un grand rendez-vous à ses fans

Voici une bonne nouvelle pour les fans de Ryeo-wook, un membre de Super Junior ! En service militaire depuis octobre 2016, il va être démobilisé le 10 juillet. Et il donnera un fan meeting à 20h le 12 juillet au théâtre SM Town situé au sein du COEX Artium à Séoul.



Ayant débuté en 2005 au sein de Super Junior, il a également travaillé comme membre de Super Junior K.R.Y., une sous-unité du groupe, ainsi que comme DJ de radio et acteur de comédie musicale. Ce n’est pas tout. Il s’est lancé dans une carrière en solo en sortant son premier mini-album « The Little Prince » en janvier 2016.



Intitulé « Return to the little prince », l’événement permettra à ses admirateurs, et surtout ses admiratrices, d’apprécier ses excellentes prestations en live tout en écoutant ses histoires. Par ailleurs, parmi les 11 membres de Super Junior, neuf ont déjà fini leur service militaire. Ryeo-wook va retourner sur scène bientôt et Kyu-hyun les rejoindra l’année prochaine.