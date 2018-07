L aura son premier fan meeting à Séoul

L, un membre du boys band Infinite, donne un grand rendez-vous à ses fans. Cette vedette dont le vrai nom est Kim Myung-soo mène une carrière d’acteur, aussi. Et en ce moment, il incarne un juge d’exception dans « Miss Hammurabi », une série télévisée de la chaîne JTBC.



C’est d’ailleurs la première fois que l’artiste organise une série de fan meetings. Intitulé « Kim Myung-soo : 1st Fan Meeting in Seoul », l’événement aura lieu les 14 et 15 juillet au grand théâtre de l’université Yonsei, à Séoul. Il lui permettra de dévoiler ses divers charmes notamment en tant qu’acteur et de se rapprocher davantage de ses fans.