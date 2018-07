GOT7 a récemment annoncé son projet de tournée japonaise intitulée « GOT7 Arena Special 2018 – 2019 ». Dans ce cadre, le boys band se produira entre autres les 18 et 19 décembre 2018 à Tokyo et les 2 et 3 février 2019 à Kobe. Le groupe a d’ailleurs fait paraître son nouveau single « The New Era » le 20 juin au Japon.



A l’occasion de sa sortie, il mène une série de concerts dans six villes japonaises sous le titre « GOT7 Japan Fan Connecting Hall Tour 2018 : The New Era ». Son single s’est classé 1er dans le « Tower Record Daily Chart » et 2e dans l’ « Oricon Daily Single Chart ». Par ailleurs, GOT7 est également en tournée mondiale lancée le mois dernier. Sous le titre « GOT7 2018 World Tour : Eyes On You », il se produira dans 17 villes du monde, au total.