Gumy se mariera avec Jo Jeong-seok avant la fin de l’année

La chanteuse Gumy épousera l’acteur Jo Jeong-seok. C’est ce que l’on a appris à travers une annonce de C-JeS Entertainment qui abrite la mariée. D’après cette agence de promotion, ils se marieront avant la fin de l’année, mais la date de la cérémonie de mariage n’est pas encore fixée.



De toute façon, elle aura lieu à huis clos, seulement en présence de leurs familles et proches. Agés respectivement de 37 et 38 ans, Gumy et Jo ont reconnu leur relation en février 2015. Comme Jo travaille dans un domaine différent de celui de Gumy, il s’intéresse beaucoup à la musique du fait qu’il a longtemps mené ses activités comme acteur de comédie musicale. Par ailleurs, il a même écrit les paroles d’une chanson incluse dans « Stroke », le cinquième opus de la chanteuse sorti en mai 2017.