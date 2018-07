Sauvons les chiens noirs

Depuis le 4 juillet, une exposition de photos très spéciale a lieu à la galerie 510 du complexe Platform Changdong 61 à Séoul. Intitulé « Save the Black dog », l’événement a pour objectif d’éradiquer les préjugés et la discrimination vis-à-vis des chiens noirs abandonnés.



Les gens ne sont pas nombreux à adopter des animaux abandonnés à poils noirs. C’est ce qu’on appelle le « syndrome des chiens noirs ». De fait, le président sud-coréen Moon Jae-in a adopté Tori, un chien noir abandonné, pour sensibiliser le public à cette question.



C’est le photographe Kim Yong-ho qui a fait don de son talent pour organiser cette exposition de photos. Et 25 vedettes sous la tutelle de C-JeS Entertainment l’ont rejoint pour partager cette belle initiative : l’acteur Park Seong-woong, les actrices Ra Mi-ran et Park Joo-mi, le chanteur Kim Jae-joong et bien d’autres. On les voit chacun avec un chien noir abandonné dans les photos de Kim. En particulier, l’acteur Kang Hong-seok s’est fait photographier avec son propre chien, lui-même abandonné.



Tout au long de l’événement, il y aura une campagne pour l’adoption des chiens noirs abandonnés et un marché réservé aux articles pour animaux de compagnie. Ce n’est pas tout. Quelques séances de formation seront organisées pour aider les gens à mieux s’occuper de leurs animaux de compagnie. Jusqu’au 26 août, l’exposition contribuera à l’adoption des animaux noirs abandonnés.