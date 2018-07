Rania partira en tournée asiatique en août à l’occasion de son come-back

Le compte à rebours a déjà commencé pour le come-back de Rania ! Ce girls band l’a récemment annoncé. Il a déjà mené ses activités de promotion en Malaisie fin juin. Et le 19 juillet, il apparaîtra au World Pop Festival qui se déroulera dans quatre villes brésiliennes. Le 8 août, il entamera sa tournée en Asie du Sud-est et dans ce cadre, il se produira dans quatre pays dont le Laos et la Thaïlande.



Depuis le début de cette année, le groupe prépare son retour, notamment son nouveau disque. Ce sera sous la forme d’un opus officiel contenant une vingtaine de morceaux. Parmi eux, on en trouvera quelques-uns composés par des producteurs mondialement réputés : « Dr. Feelgood » de Teddy Riley, « Let me dance » de Mico Walton, « Over and Over » de Christa Youngs et « Tonight » de Melanie Fontana.