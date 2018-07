015B se produira en août à Séoul sous le titre « Contact »

015B est le premier groupe sud-coréen de producteurs qui a débuté en 1990. Composé de deux vrais frères, Jang Ho-il et Jeong Seok-won, ce groupe se produira les 24 et 25 août au Hyundai Card Understage, une petite salle de concerts à Séoul. Intitulé « Contact », l’événement permettra aux spectateurs de les retrouver et d’apprécier leur musique au plus près.



Le premier soir, les spectateurs seront assis à la place qui leur a été attribuée, mais le deuxième, le spectacle se déroulera sous la forme d’un « standing concert » avec tout le monde debout comme dans un club live.



Depuis leurs débuts, les 015B confient l’interprétation de la plupart de leurs chansons à d’autres chanteurs. Entre autres, le célèbre chanteur-producteur et animateur Yoon Jong-shin a débuté comme vocaliste invité de ce groupe. Tout récemment, le groupe a collaboré avec le chanteur Park Jae-jung en mai et avec la chanteuse Youra en juin pour sortir ses deux récents singles.