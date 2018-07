Sohn Seung-yeon donnera son premier concert à Séoul

Sohn Seung-yeon, une chanteuse de 25 ans, donnera son premier concert en solo le 26 août au gymnase des étudiants de Jamsil, à Séoul. Sous le titre « The Muse », elle dévoilera son large spectre musical allant du R&B au rock en passant par le hip hop.



C’est en 2011 qu’elle est apparue devant le public pour la première fois en passant dans « Top Band », un télé-crochet de la KBS destiné aux groupes de rock. A l’époque, elle était la chanteuse du groupe baptisé WMA. Et l’année suivante, elle est devenue la championne de « Voice of Korea », un télé-crochet de Mnet où l’on repère les talents sans les voir. Peu après, elle est partie pour les Etats-Unis pour faire ses études au Berklee College of Music à Boston.



Après son retour en Corée du Sud, elle n’a cessé d’émerveiller le public avec ses performances vocales hors pair. Elle a même remporté sept fois le premier prix dans « Chefs d’œuvre immortels », un tremplin musical destiné aux chanteurs professionnels. Ce n’est pas tout. Elle est restée au sommet dans « Empereur du chant masqué », un autre télé-crochet de MBC, pendant huit semaines de suite.



Par ailleurs, c’est avec son spectacle à Séoul qu’elle entamera sa tournée nationale. Elle se produira en septembre et en octobre dans plusieurs villes situées dans le sud de la péninsule coréenne.