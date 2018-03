Maintenant, direction le Vietnam ! Le bureau politique du Parti communiste vietnamien a décidé d’obliger les principaux dirigeants politiques et militaires, à commencer par le secrétaire général du Parti, le chef de l'Etat et le Premier ministre, à passer un check-up médical tous les six mois.Selon le journal en ligne VN Express, le bureau politique a pris cette décision dans le but d’entretenir la santé des membres du gouvernement. Les résultats de cet examen médical régulier seront pris en considération lorsqu’il s’agit de décider si ces personnalités peuvent poursuivre leur fonction. Celles atteintes d’une maladie seront placées sous le traitement d’un service spécial du Parti communiste.Le bureau politique a recommandé à ses hauts fonctionnaires de faire de l’exercice régulièrement et d’éviter l’excès d’alcool. Cela laisse entendre qu’il a l’intention d’améliorer la pratique de la consommation d’alcool de la population qui boit fréquemment et excessivement.