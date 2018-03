La Thaïlande est l’une des premières destinations des voyageurs du monde entier. Elle accueille chaque année plus de 30 millions de touristes du monde entier. Ces derniers temps, ce secteur qui est très important pour son économie est au centre d’une polémique autour du trafic sexuel dans le pays. Les autorités thaïlandaises consacrent tous leurs efforts pour la calmer. Elle a été provoquée par des ministres étrangers, notamment le ministre gambien du Tourisme et de la Culture. Ce dernier a dit, lors d’une interview, que la Gambie n’était pas une destination sexuelle, en ajoutant que ceux qui voulaient une telle destination devaient aller en Thaïlande.Cette mention a été diffusée sur Youtube pour déclencher un tollé sur les réseaux sociaux en Thaïlande, ce qui a conduit son gouvernement à réagir. Il a envoyé des lettres de protestation via les canaux diplomatiques. Et l'Autorité du tourisme thaïlandais a déclaré qu’il s’opposait fermement à toutes les formes de tourisme sexuel et que le pays s’est beaucoup amélioré dans cette question après plusieurs années d’efforts.La Thaïlande est le pays le plus visité par les étrangers en Asie. Elle n’autorise pas officiellement le trafic sexuel. Cependant, dans de célèbres villes touristiques du pays, comme Bangkok, Pattaya et Phuket, on voit souvent des prostituées dans la rue la nuit. Selon un rapport de l’Onu publié en 2014, leur nombre dépasse les 123 000. Malgré les efforts du gouvernement pour éradiquer le trafic sexuel, on estime qu’il sera difficile de le faire disparaître totalement du paysage.