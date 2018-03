Nous nous rendons maintenant en Chine. Pékin a exprimé son mécontentement à l’égard de l’adoption d’une loi par le Sénat américain. Il s’agit de la « Loi sur les voyages à Taïwan » consistant à encourager les échanges de haut niveau entre les Etats-Unis et Taïwan. Pour qu’elle entre en vigueur, le président Donald Trump doit la signer. Comme il est rare qu’un leader américain refuse un texte adopté à l’unanimité par les deux chambres, elle devrait être signée.La Chine qui considère Taïwan comme l’une de ses provinces s’y oppose fermement. En la qualifiant de viol du « principe d'une seule Chine », la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a appelé les Etats-Unis à arrêter tous les contacts officiels avec Taïwan et à traiter les questions concernant ce dernier de manière prudente et convenable.Certains prévoient que Pékin risque d’abuser des relations américano-taïwanaises pour appliquer la loi anti-sécession. Adoptée en 2005 par le parlement de la République populaire de Chine, elle stipule l’utilisation de moyens non-pacifiques en cas de tentative de séparation de Taïwan et de la Chine et de disparition complète des possibilités de réunification pacifique.Les observateurs estiment que l’adoption du nouveau texte par le Sénat américain aggrave davantage les relations sino-américaines déjà affectées par l’imposition de droits de douane par Washington.