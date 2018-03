La première nouvelle vient du Japon. Selon le quotidien japonais Asahi, l’archipel connaît un manque de main d’œuvre inquiétant. De ce fait, lors des réunions d’information sur le recrutement, les entreprises nipponnes promettent aux éventuels candidats « une vie après la journée de travail » pour les attirer davantage.Dans une de ces réunions d’information, une société boursière japonaise a distribué une brochure dans laquelle elle se présentait comme une entreprise qui permet aux employés de concilier leur vie sociale et privée. D’après elle, la plupart de son personnel quittent le bureau avant 18h et de plus en plus d’entre eux prennent un congé parental. Une autre firme a également souligné qu’il était possible chez elle de concilier le travail et la vie privée, et que ses employés bénéficiaient du « congé pour les jours spéciaux » qui concerne, par exemple, leur anniversaire de mariage.Si les compagnies nipponnes se montrent aussi actives pour le recrutement, c’est parce que le pays manque de main d’œuvre en raison du vieillissement de la population et de la reprise économique. En janvier dernier, l’offre d’emploi était environ 60 % plus élevée que la demande, ce qui est un record. Dans ce contexte, en décembre 2017, parmi les élèves qui sortiront du lycée ou de l'université ce printemps, 86 % et 88,1 % respectivement ont déjà été embauchés au préalable.