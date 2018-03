Le South China Morning Post, un quotidien de Hong Kong, a publié la semaine dernière un article sur l’histoire d’une jeune fille chinoise atteinte d’une leucémie. Song, âgée de 17 ans, a subi une transplantation de moelle osseuse en décembre 2017. Récemment, elle a soudain ressenti une forte fièvre et sa température n’est pas retombée. Après avoir été transférée en unité de soins intensifs, le corps médical a informé sa famille qu’elle n’avait pas de chance de se rétablir. Au chevet de Song, sa mère a prié jour et nuit pour sa fille, en jurant qu’elle ferait n’importe quoi pour sauver son enfant.



Un jour, les médecins lui ont parlé du médicament antiviral Cidofovir, qui permettrait de surmonter cette crise. Malheureusement, on ne pouvait pas le trouver en Chine. Alors, la mère de Song a publié sur les réseaux sociaux cette histoire et celle-ci s’est répandue sur Internet, jusqu’à ce qu’un homme qui habite Hong Kong l’apprenne. Le médicament était disponible là-bas. Quand elle est entrée en contact avec lui, la mère de Song lui a demandé de lui envoyer ce médicament, ce qu’il a fait sans hésiter. Ainsi, la température de la malade est retombée et elle a pu être transférée dans une salle d'hôpital ordinaire.



La mère de Song a remercié du fond du cœur tous ceux qui ont aidé à acquérir le médicament, en ajoutant que sans eux, sa fille ne serait pas vivante aujourd’hui.