Bali est un célèbre site touristique béni d’un paysage magnifique. Cependant, un plongeur britannique a fait savoir que cet endroit souffrait des déchets plastiques. Selon « Channel News Asia » de Singapour, le plongeur Rich Honer a révélé la vidéo qu’il a filmée dans la mer près de cette île sur Facebook et Youtube. Sur ces images, la surface de l’océan est recouverte de tas d’ordures. Des bouteilles, des sacs et des gobelets tous en plastique se déplaçaient ici et là dans l’eau aux côtés des poissons.



Le site qui apparaissait dans cette vidéo est un célèbre lieu pour la plongée sous-marine où habitent des raies manta géantes. Mais, en la filmant, il n’a vu qu’une seule raie. D’après lui, sur la plupart des détritus sont écrites des inscriptions en indonésien. Mais certains d’entre eux comportent d’autres langues d’Asie du Sud. Cela montre que les déchets sont transportés par les courants marins sur plusieurs centaines ou milliers de kilomètres.