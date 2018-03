A part le Vatican, les Philippines sont le seul pays à ne pas avoir légalisé le divorce. Dans cette nation dont plus de 80 % de la population sont catholiques, les seuls moyens légaux de rompre un mariage sont la séparation de corps et l’annulation du mariage. Cependant, la première ne permet pas de mettre fin à la relation conjugale et la dernière exige beaucoup d’argent et de temps pour engager une instance.



Selon la presse locale, un institut de sondages a réalisé l’année dernière une enquête sur la légalisation du divorce auprès de 1 200 personnes de plus de 18 ans. D’après cette étude, 53 % des sondés étaient pour le divorce. 32 % s’y opposaient et 15 % ne se prononçaient pas.



Ces résultats sont différents de ceux du même sondage de 2005. A l’époque, 43 % étaient pour et 45 % étaient contre. Compte tenu de cette évolution, la commission de la population et des relations familiales de la Chambre des députés philippine a adopté un projet de loi sur la légalisation du divorce pour le soumettre en séance plénière.