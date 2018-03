Selon un quotidien vietnamien, Da Nang, une ville côtière située au centre du Vietnam, est recouverte d’enseignes en langues étrangères. Avec l’augmentation des touristes étrangers, notamment de l’Asie de l’Est, les principaux restaurants, salons de massage et magasins écrivent des inscriptions sur leur enseigne en langues étrangères comme l’anglais, le chinois et le coréen, mais sans le vietnamien.



Dans ce pays, il est obligatoire d’écrire en vietnamien sur les enseignes. Pour y inscrire ensemble des lettres en langues étrangères, leur grandeur ne doit pas dépasser trois quarts de celle des caractères vietnamiens. Cependant, à Da Nang l’an dernier, 650 commerces ont été identifiés comme violant ce règlement. Un représentant du gouvernement local a expliqué que ces infractions étaient principalement dues à la croissance rapide du nombre de touristes coréens et chinois ces derniers temps.