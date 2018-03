Au Japon, de plus en plus d’entreprises adoptent un système de congés payés permettant à leurs employés de les prendre à l’heure, pour que ces derniers puissent s’occuper des incidents inattendus qui surviennent dans leur famille.



Selon un quotidien nippon, la réforme du système de congés apparaît comme l’un des sujets importants pour lutter contre la faible natalité au Japon. Le syndicat d’une compagnie d'électronique a proposé au patronat d’utiliser de manière plus efficace le congé pour le soutien familial de cinq jours réservé à l’accouchement de la conjointe, à la garde des enfants ou aux soins des parents. Actuellement, la durée la plus courte que le personnel peut demander pour ce congé est une demi-journée. Le syndicat souhaite autoriser des durées d’une ou deux heures à la fois. De son côté, une entreprise de télécommunication envisage un système permettant aux employés de prendre un congé à l’heure, pour qu’ils puissent s’occuper des affaires familiales ou assister à des événements à l’école de leurs enfants.



Selon les statistiques, en 2016, les salariés japonais ont utilisé seulement 49 % de leurs congés payés. Le gouvernement nippon s’est donné pour objectif d’augmenter ce chiffre à 70 % d’ici 2020.