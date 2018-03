La version Internet du Global Times, un journal officiel chinois, a publié les résultats d’un sondage effectué auprès d’environ 8 000 Chinois sur leur préférence vis-à-vis des marques étrangères. Selon cette enquête, aucune enseigne sud-coréenne ne faisait partie des dix marques étrangères les plus appréciées.



De plus, Lotte Mart, une chaîne de grande surface sud-coréenne, était la 3e marque étrangère la plus déplaisante en Chine, derrière les deux grandes chaînes de restaurants américains McDonald's et KFC. Ayant subi de plein fouet le conflit entre la Corée du Sud et la Chine autour du déploiement du système de défense antimissile THAAD l’an dernier, Lotte Mart a suspendu son exploitation dans l’empire du Milieu.



De son côté, le géant de l'électronique du pays du Matin clair Samsung Electronics a occupé la 5e place dans ce classement déshonorant. Dans la même enquête réalisée en mars 2017, Samsung se situait au 6e rang et Lotte Mart au 8e.