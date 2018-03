A Hanoï au Vietnam, il y a un petit restaurant où l’ancien président américain Barack Obama a pris un repas lors de sa visite officielle il y a deux ans. En mai 2016, il s’y est rendu pour dîner avec un célèbre cuisinier américain. Ils ont pris un Bun Cha, des vermicelles de riz au porc grillé, et deux bouteilles de bière. Tout cela leur a coûté six dollars.



Après sa visite, le nombre de clients de ce magasin a doublé. Et ce dernier est toujours apprécié par les Vietnamiens, mais aussi par les touristes étrangers. En février dernier, le restaurant a commencé à exposer dans une vitrine la table et le couvert que l’ancien leader américain avait utilisés.



Au Vietnam, conserver le couvert est un geste honorable offert à des leaders politiques comme le fondateur du Vietnam moderne et l’ancien président Ho Chi Minh (호찌민). Barack Obama est la première personnalité célèbre étrangère qui a reçu cet honneur.