L'aéroport Changi de Singapour, l’une des principales plates-formes de correspondance aéroportuaires en Asie, prévoit d’infliger une amende aux compagnies aériennes qui ne respectent pas les horaires de départ et d’arrivée.Selon le quotidien de Singapour « The Straits Times », l’amendement du droit aérien stipule l’imposition d’une amende d’environ 60 000 euros au maximum aux compagnies qui ont l’habitude de reporter le décollage de leurs avions ou de demander leur atterrissage plus tôt que prévu. A ce propos, le gouvernement de Singapour a précisé que cette sanction ne concernait que celles qui transgressent le règlement de manière répétitive ou intentionnelle.L’année dernière, plus de 370 000 avions sont passés par cet aéroport. Ce chiffre devrait tripler d’ici 20 ans. Or, cet établissement doit assurer le décollage et l’atterrissage de tous ces vols avec ses deux pistes, avant l’achèvement de la troisième en construction, prévue pour 2020. L'autorité de l'aviation civile de Singapour a expliqué que la nouvelle piste permettrait d’assurer 50 % de décollages et d’atterrissages en plus. Elle a également souligné que cette disposition était nécessaire pour exploiter efficacement les pistes actuellement disponibles.