Le Parlement de Singapour a attribué à la police le pouvoir de bloquer, lors d’un acte terroriste, les communications dans les environs du site concerné. Et cela pour éviter que les informations recueillies sur place aident les terroristes.Ainsi, si le préfet de police donne l’ordre de bloquer la communication, il est interdit aux citoyens de photographier ou de filmer les opérations de police aux alentours du lieu où se déroule un acte terroriste pour les poster sur les réseaux sociaux ou les diffuser en temps réel sur Internet. Seules les agences de presse autorisées peuvent avoir accès à cet endroit. Cet ordre est valable pendant un mois au maximum. En cas d'infraction, l’auteur encourt jusqu’à deux ans de prison ferme et une amende de 12 000 euros.Cependant, les sociétés civiles et les ONG craignent que cet ordre provoque la censure de l’information et augmente des dégâts par des actes terroristes.