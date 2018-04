Hanoï qui souffre des brouillards de pollution aussi denses que ceux de Pékin a déclaré la guerre contre la pollution atmosphérique. Selon un journal en ligne local, la municipalité de la capitale vietnamienne a établi un projet ambitieux : faire disparaître jusqu’à l’année prochaine les poêles à charbon considérés comme la cause principale de la pollution de l’air.Dans cette ville, 55 000 poêles de ce type sont utilisés en consommant 530 tonnes de charbon par jour. Elle prévoit de remplacer cette année 70 % d’entre eux par des appareils de chauffage écologiques, et 100 % l’année prochaine.Cependant, d’après l’organisme à but non lucratif Green ID, l’année dernière, l’air était pur seulement pendant 30 jours à Hanoï. Cela montre que son niveau de pollution atmosphérique est comparable à celui de Pékin. Green ID a indiqué que cette pollution était due non seulement aux poêles à charbon, mais aussi à la construction, au nombre croissant d’automobiles et de motos, ainsi qu’au défrichement par le feu des agriculteurs.