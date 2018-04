Selon une enquête réalisée par le groupe bancaire HSBC, l’Inde est le pays le plus fragile à l’égard du changement climatique. Il s’agit d’une étude sur la fragilité envers le choc physique du changement climatique, la sensibilité au climat extrême, et le niveau d’exposition aux risques provoqués par le changement de sources d'énergie de 67 pays.HSBC a classé ces pays sur la base des notes évaluées dans chaque domaine. D’après lui, l’Inde s’est placée au sommet de ce classement devançant le Pakistan, les Philippines et le Bangladesh. Il a prévu que, si le changement climatique se poursuit, l’Inde connaîtra des pertes de rendement agricole. Notamment, les régions dépourvues d’installations d’irrigation seront les premières victimes avec l’augmentation de la température et la diminution de la pluviosité. Quand au Pakistan, aux Philippines et au Bangladesh, ils seront sensibles aux catastrophes naturelles telles que le typhon et l’inondation.La plupart des pays qui ont occupé les premières places dans ce classement sont des nations d’Asie du Sud et du Sud-Est. En revanche, les pays nordiques comme la Finlande, la Suède et le Norvège sont évalués comme susceptibles de bien réagir au changement climatique.