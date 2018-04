Beaucoup de célèbres sites touristiques côtiers en Asie du Sud-est souffrent d’une pollution exacerbée et du réchauffement climatique. La situation est tellement grave qu’ils sont comparés à des égouts ou des dépôts d’ordures. Leur fermeture temporaire est donc apparue comme une solution pour les sauver.



Ainsi, les autorités compétentes des parcs nationaux de Thaïlande ont décidé de fermer la baie de Maya dans les îles Phi Phi, un célèbre site touristique du pays. A partir de juin, les bateaux qui transportent des visiteurs ne pourront pas accoster sur le quai de la baie pendant quatre mois.



Si le gouvernement thaïlandais a pris cette mesure malgré la diminution du nombre de touristes, c’est que le changement climatique et la pollution due au grand nombre de visiteurs perturbent l’écosystème de la région. Les spécialistes indiquent que les bateaux et les hôtels en bord de mer émettent des polluants qui détruisent l’environnement de ces îles.



La situation de Boracay aux Philippines est similaire. La plage de sable blanc de cette petite île qui a accueilli l’année dernière deux millions de voyageurs s’est transformée en un vaste dépotoir. Les autorités philippines ont commencé la procédure de fermeture de l’île aux touristes en annulant le permis d’exploitation de certaines stations de vacances.