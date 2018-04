En Inde où les fraudes aux examens sont monnaie courante, une fuite des questions d’une épreuve nationale pour les lycéens bouleverse la société.



Selon la presse locale, les lycéens de 10e et 12e année devront repasser, le mois prochain, cet examen organisé par le conseil central pour l'éducation secondaire. Car il y a eu une fuite des questions de mathématiques et d’économie, diffusées chez certains élèves via un programme de messagerie.



D’après un quotidien local, la police estime qu’au moins 34 personnes, dont des lycéens de Dehli, des étudiants et des enseignants d’instituts privés, sont impliquées dans cette affaire.



Le ministre de l’Education indien a affirmé que la police arrêterait les auteurs de ce crime et que les candidats pourraient repasser l’examen sans problème. Mais les élèves se montrent sceptiques vis-à-vis de l’efficacité de cette mesure, parce qu’ils soupçonnent la fuite des autres questions.