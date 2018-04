Hong Kong est l’une des villes dont le prix de l'immobilier au mètre carré est le plus élevé au monde. Chaque année, plus de 20 000 Chinois y emménagent, mais l’offre ne satisfait pas la demande. Par conséquent, le prix des logements s’envole d’année en année.Pour résoudre ce problème, un architecte hongkongais a présenté une mini maison faite de tuyaux de béton. James Law a eu cette idée quand il est entré dans une conduite d’eau en béton sur un chantier. Son espace intérieur était plus large qu’il ne l’avait cru. Il a pensé qu’elle pourrait être habitable si on y installait les équipements nécessaires.Il a mis un mois pour concrétiser son idée. L’architecte a relié deux tuyaux de 2m 50 de diamètre pour avoir un espace d’environ 10㎡. A l’intérieur, il a installé une douche, des toilettes, un lit pliant, une mini-cuisine et une table. Il l’a nommé « O Pod ». L’atout principal de ces mini-logements est qu’ils peuvent s’empiler dans de petits espaces.Son prix est de 15 000 dollars. Pour la location, le loyer devrait se situer entre 450 et 750 dollars par mois. Il ne s’agit pas d’un prix modéré, mais plutôt raisonnable, si on prend en considération les prix exorbitants des habitations.