En Chine, une maison funéraire propose un service permettant de faire l’expérience de la mort via les technologies de réalité virtuelle. Selon la presse chinoise, depuis le mois dernier, cet établissement offre aux visiteurs des lunettes de réalité virtuelle pour vivre une telle expérience. Certains d’entre eux l’ont trouvé intéressante, mais d’autres ont ressenti une gêne profonde.Dans cette expérimentation, on devient un défunt. On a le choix entre deux versions. La première : on est un salarié qui travaille dans un bureau. Soudain, tout devient obscur. Puis quand on reprend conscience, on est alité dans un hôpital et on voit sa famille parler de l’état de sa maladie avec le corps médical. Tout d’un coup, une alarme se déclenche et on meurt. A ce moment-là, l’esprit virtuel se sépare du corps et on revoit divers moments de sa vie.La seconde option consiste à explorer les articles funéraires et l’environnement des salles de pompes funèbres. On peut observer le cortège et la cérémonie funéraires du point de vue du décédé.