En Indonésie, l’alcool de mauvaise qualité fabriqué de manière clandestine a causé la mort d’une vingtaine d’individus. Selon le quotidien indonésien Kompas, la police a annoncé que la semaine dernière, à Jakarta et dans la région métropolitaine, 28 personnes étaient mortes après avoir montré des symptômes d’intoxication. Ils ont tous bu, d’après l’enquête policière, de l’alcool frelaté qui se vendait sur des étalages dans la rue.Dans ce pays où 87 % de la population est musulmane, les gens sont tolérants vis-à-vis des autres religions. Il est donc facile d’acheter des boissons alcoolisées dans les grandes villes. Cependant, en raison de la lourde taxe sur les alcools, la classe populaire se rabat souvent sur des produits de moindre qualité et qui coûtent moins cher.La police a arrêté un des marchands qui a vendu la liqueur en question et examine sa toxicité pour trouver la cause exacte de la mort des victimes.