La presse de Singapour a annoncé que le zoo de Singapour a euthanasié Inuka, le seul ours blanc à être né dans une zone tropicale.



Cet animal est né d’un couple d’ours polaires en décembre 1990 dans ce zoo situé dans un pays tropical. Sa naissance sans précédent a attiré l’attention du monde entier. Avec son apparence mignonne et ses comportements espiègles, il était devenu la mascotte de l’établissement.



Cependant, en dépassant les 27 ans, l’âge qui correspond à plus de 70 ans pour les humains, sa santé s’est détériorée. Il souffrait de plusieurs maladies et ne pouvait pas marcher normalement. Le zoo a estimé que l’état de santé d’Inuka affectait sérieusement sa qualité de vie. Il a donc décidé son euthanasie. Dans un communiqué, il a annoncé l’avoir anesthésié, pour que l’ours ne se réveille jamais.