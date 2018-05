Récemment, une cérémonie d’entrée a eu lieu dans un lycée privé au Japon. Or, les nouveaux élèves ont chanté l’hymne national chinois et le directeur d’école a adressé un discours de félicitations en chinois.



Cet établissement scolaire a reçu cette année 183 nouveaux élèves dont plus de 90 % étaient Chinois. Autrefois, tous ses lycéens étaient Japonais. Mais, avec la faible natalité du pays, il a connu depuis 15 ans une diminution considérable de nouveaux élèves.



Dans ce contexte, le directeur de l’école s’est tourné vers la Chine pour recruter des élèves. Il a alors reçu en masse des adolescents chinois ayant appris le japonais pendant deux ans dans un établissement spécifique. Selon lui, maintenant qu’il est difficile d’accueillir |suffisamment de jeunes japonais pour gérer l’école, le recrutement en Chine constitue une bonne solution.